Suuret vientiyritykset pelkäävät "Maurin listaa" – yritystukia leikattaneen yli 60 miljoonalla

Pienemmät yritykset voittavat

Vientiteollisuudelle tärkeä päästökauppakompensaatio, jolla on korvattu energian hinnan nousua, on ollut niin ikään yritystukityöryhmän keskusteluissa. Yhtenä ajatuksena on, että päästökauppakompensaatiosta säästyvät rahat voitaisiin tulevina vuosina ohjata Business Finlandille. Tällöin puhutaan noin 26 miljoonan euron lisärahoituksesta yritysten kansainvälistymiseen.

Pekkarinen vähäsanainen

Matkailuautojen veromuutoksen tuottoa on vaikea arvioida, sillä matkailuautoja voisi siirtyä pois liikenteestä osaksi vuotta. Tämän takia tuottoarviossa on laaja haarukka yhdestä miljoonasta 17:ään miljoonaan euroon.

Yritystukiryhmä on viimeisen kerran koolla ensi viikolla ja Pekkarisen tavoitteena on kertoa ratkaisuista ensi torstaina. Yritystukien karsimisen läpimeno on edelleen epävarmaa, vaikka Pekkarinen on koonnut tasapainoisen kompromissiesityksen, joka kelpaisi mahdollisimman monille.