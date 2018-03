Suuria muutoksia tiedossa: Uusi tietosuoja-asetus helpottaa palveluiden kilpailuttamista ja tuo ihmisille oikeuden "tulla unohdetuksi"

Mitkä ovat uudistuksen hyödyt kansalaisille? • Oikeus tulla unohdetuksi: Kun käyttäjä ei enää halua, että hänen tietojaan käsitellään, tiedot poistetaan, paitsi jos on olemassa jokin laillinen peruste säilyttää ne. Tarkoitus on taata kansalaisten yksityisyydensuoja, ei hävittää menneitä tapahtumia tai rajoittaa lehdistönvapautta. • Tiedonsaanti helpottuu: Ihmiset saavat tietoa siitä, miten heidän tietojaan käsitellään, ja tämä tieto on annettava heille selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Oikeus siirtää omat tietonsa tietojärjestelmästä toiseen helpottaa henkilötietojen siirtämistä palveluntarjoajalta toiselle. • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta: Yritysten ja organisaatioiden on raportoitava kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tietoturvaloukkauksista. Käyttäjille on ilmoitettava vakavista loukkauksista mahdollisimman pian, jotta nämä voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin,. • Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja: Tietosuojatakeet otetaan huomioon tuotteissa ja palveluissa jo suunnitteluvaiheessa, ja yksityisyydensuojaa edistävät oletusarvot (asetukset) ovat automaattisesti käytössä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja mobiilisovelluksissa. • Tiukemmat seuraukset rikkomuksista: tietosuojaviranomaiset voivat antaa EU-sääntöjä rikkovalle yritykselle sakon, joka on jopa neljä prosenttia yhtiön maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Lähde: Tietosuojavaltuutettu