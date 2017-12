Suurta surua, huumavaa iloa ja isoja juhlia – presidenttien Suomi100-vuosi toi elämän kirjon kaikessa laajuudessaan

12. toukokuuta kesken MTV3:n Kymmenen Uutisten tuli tieto, että presidentti Mauno Koivisto on kuollut 93-vuotiaana. Alzheimerin tautia sairastanut Koivisto asui viimeiset kuukautensa hoitokodissa.

"Vuosien ajan odotettu ja toivottu"

Mutta tätäkin harvinaisempaa on, että presidentti saa lapsen virassa ollessaan. Tätä ei ole tapahtunut koskaan Suomen historiassa – ennen ensi helmikuuta.

Tasavallan presidentin kanslia tiedotti 9. lokakuuta , että presidentti Niinistön puoliso Jenni Haukio odottaa lasta. Laskettu aika on helmikuussa 2018.

– Lasta on useiden vuosien ajan odotettu ja toivottu. Näihin vuosiin on lukeutunut monia vastoinkäymisiä. Siksi onnen ohella on raskauden alkuun sisältynyt herkkyyksiä, mutta nyt voimme asiasta kertoa, presidenttipari kertoi tiedotteessa.