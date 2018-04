Suurten kaupunkien nuorista vain osalle tarjolla maksuton ehkäisy

Alle 20-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn tarjontaa on laajennettu tänä vuonna esimerkiksi Vantaalla ja Jyväskylässä. 20–25-vuotiaiden ikäryhmän puolestaan huomioi Helsinki, joka tarjoaa alle 25-vuotiaille vuoden maksuttoman ehkäisyn. Tässä ikäryhmässä abortteja tehdään eniten, joten perusteita maksuttomuuden ulottamiselle myös heihin olisi, sanoo Heino.

Sote-uudistus saattaa tasavertaistaa



Oulussa, Turussa ja Tampereella kokonaan maksutonta ehkäisyä on viime vuosina käsitelty valtuustoissa, mutta sitä ei ole toteutettu. Turussa ja Oulussa tarjolla on ensimmäisen kolmen kuukauden e-pillerit ja ensimmäinen kierukka, mikä on Suomessa yleinen käytäntö.