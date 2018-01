Synnyitkö vuonna 1983? Suomalaisten hyvinvointi ja mahdollisuudet onneen saattoivat olla silloin huipussaan

Menneen haikailu on tietysti turhaa, mutta 70-, 80-, ja 90-luvulla lapsuutensa eläneiden kohdalla kyse välttämättä ei ole pelkästään siitä, että aika kultaa muistot.

Vuonna 1983 syntyneiden ikäluokka saapui maailmaan silloin, kun Suomi ja suomalaiset voivat ISEW-indeksin mukaan parhaiten. Sonja Tähtinen on yksi heistä.

Helsingin yliopiston soveltavan tilastotieteen dosentti Jukka Hoffren on seurannut suomalaisten hyvinvoinnin kehitystä kestävän hyvinvoinnin mittareilla (ISEW ja GPI). Molemmissa otetaan huomioon esimerkiksi yksityinen kulutus, tulonjako, kehityksen kestävyys ja ympäristövaikutukset.

Mittareiden mukaan kansalaisten hyvinvointi ei ole lisääntynyt samassa suhteessa kuin BKT eli bruttokansantuote on noussut. Tavallisen kansan hyvinvoinnin huiput ajoittuvat vuosiin 1983 (ISEW) ja 1991 (GPI).

"Ei mikään ihme"



Bruttokansantuotetta pidetään usein taloudellisen kehityksen onnistumisen mittarina, mutta kansalaisten onnellisuudesta se ei juuri kerro. Orjasniemi kuitenkin pitää BKT:tä hyvänä osoittamaan sen, miten suuri yhteisesti jaettava kakku on.

– Siitä kerätään verot, joilla tasataan tuloja ja turvataan sosiaaliturva sekä hyvinvointipalvelut. Jos kakku kasvaa, siitä on jaettavaa myös jatkossa. Taloustieteilijät eivät väitäkään, että kyseessä olisi suora hyvinvoinnin mittari.

Miten mitata hyvinvointia?



Yhteinen kakku eli bruttokansantuote muutetaan hyvinvoinniksi kulloinkin vallitsevan poliittisen tahtotilan mukaan. ISEW- ja GPI-mittareita on moitittu siitä, että ne mittaavat hyvin vaikeasti mitattavia suureita ja ovat arvoväritteisiä sekä vaikeuttavat päätöksentekoa.

– Sitä voi pohtia, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Modernin taloustieteen lähtökohtana on se, että jokainen henkilö ja taloudellinen toimija pyrkii maksimoimaan oman hyvinvointinsa. Ja mikä hänen hyvinvointiinsa kuuluu, sitä hän sitten maksimoi.

Tällaisia asioita on kuitenkin Orjasniemenkin mukaan vaikea mitata.

Suurten muutosten edessä

- Kestävän taloudellisen hyvinvoinnin indeksi (Index of Sustainable Economic Welfare, ISEW) ja Aidon kehityksen indikaattori (Genuine Progress Indicator, GPI) –mittarit mittaavat hyvinvointia kuluttajasta käsin

- BKT:n rinnalle ja sitä korvaamaan on kehitetty useita hyvinvointia seuraavia mittareita ja tilinpitojärjestelmiä, sekä niiden perusteella laskettavia indikaattoreita

– Suomella menee monella mittarilla todella hyvin, mutta meillä on vakavia ongelmia julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden kannalta. Toinen huoli on työllisyydessä.

"Kaikki ovet ovat avoinna"

Tähtinen valmistui muotoilijaksi vuonna 2008. Hän on työskennellyt suunnittelijana ja opetustyössä. Tänä vuonna hän aloittaa ammatillisen opettajan opinnot ammattikorkeakoulussa.

Hänellä on kaksi poikaa, toinen on viisivuotias ja toinen vasta seitsenkuinen. Kuopuksen vauvavuosi sai tammikuun alussa synkempiä sävyjä, kun myös Tähtisen äiti kuoli.

Viime päivinä hän on selannut albumejaan ja pohtinut paljon lapsuusaikojaan. Hänelle tulevaisuus ei näyttäydy synkkänä, vaikka hyvinvoinnin kehitys näyttääkin mittareiden valossa omia lapsuusvuosia huonommalta.

– Suomi on hieno maa kasvaa ja kehittyä. Koulutus on huippua ja nuorella on monta vaihtoehtoa mistä valita, kaikki ovet ovat avoinna.