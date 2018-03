Syntyvyys laskenut monta vuotta peräkkäin – Pohjoismaiden lapsista 40 prosenttia syntyy Ruotsissa

Tanska ja Ruotsi olivat ainoat maat, joissa syntyneiden määrä kasvoi. Pohjoismaiden lapsista 40 prosenttia syntyy Ruotsissa, jossa syntyvyys on Euroopan kärkeä.

Suomessa syntyvyys eli synnytettyjen lasten lukumäärä naista kohden on ollut vuosia laskussa. Myös syntyneiden lasten määrä on laskenut monta vuotta peräkkäin.

Synnytyssairaaloita on viimeisen vuosikymmenen aikana suljettu kaikissa Pohjoismaissa. Prosentuaalisesti suurinta muutos on ollut Islannissa. Eniten synnytyksiä sairaalaa kohti on Tanskassa ja Ruotsissa.