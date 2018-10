Syntyvyys on Suomessa alempana kuin koskaan – Työpaikka ja asuinalue vaikuttavat siihen, minkä ikäisinä lapsia hankitaan

Suomalaisten syntyvyys on laskenut jo EU:n keskiarvon alapuolelle. EU:ssa syntyy Eurostatin mukaan 1,6 lasta naista kohden.

Väestöliiton raportin mukaan keskeinen tekijä alenevalle syntyvyydelle on se, että vanhemmiksi tullaan yhä iäkkäämpinä. Mitä myöhemmin yhteiskunnassa keskimäärin saadaan ensimmäinen lapsi, sen alhaisempi on keskimääräinen lapsiluku ja sitä enemmän on lapsettomia.