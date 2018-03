Syöpätutkijat ovat huolissaan rahoituksen riittämisestä – "Vaarantuuko syövän hoito?"

Valtaosa syöpätutkijoista kokee, että syöpätutkimuksen rahoituksen saaminen on vaikeutunut. Syöpäsäätiön kyselyyn vastanneista alan tutkijoista 70 prosenttia katsoo, että rahaa on aiempaa vähemmän ja kilpailu siitä on kovempaa. Kyselyn mukaan tutkijat pitävät yksityisiä säätiöitä tärkeimpinä tutkimuksen rahoittajina.