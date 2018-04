Syyrian ilmatilaa ehdottomasti vältettävä – "Ei tiedetä milloin risteilyohjuksia on ilmassa ja mikä on niiden kohde"

Finnair reitittänyt yhden lennon uudelleen

Finnairin media-asioista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist kertoo MTV Uutisille, että yhtiön lentoreitti Israelin Tel Aviviin on siirretty.

Finnairin lennon AY1979 Tel Aviviin on määrä lähteä Helsinki-Vantaalta tänään kello 19.50. Toinen lento samaan kohteeseen on Tallqvistin mukaan perjantaina.

Lentoyhtiö Finnairin tämän päivän ja perjantain lennot Israelin Tel Aviviin on reititetty uudelleen, koska alkuperäinen reitti olisi kulkenut osittain varoitusalueella.

Varoitusta ehdottomasti noudatettava

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin osastopäällikkö Jari Pöntisen mukaan nyt annettu varoitus on ehdoton ja lentoyhtiöiden tulee noudattaa sitä.

– Sitä on ehdottomasti noudatettava, että lentoyhtiöt eivät siellä lennä. Syyrian ilmatilaa tulee välttää, koska ei tiedetä mihin aikaan siellä on risteilyohjuksia ilmassa ja mikä niiden kohde on.