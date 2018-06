Syyttäjät: On syytä selvittää, tulisiko poliisien yksityistietojen ja kuvien vahingollinen käyttö kriminalisoida

– Monesti rikokset ovat kunnianloukkauksia. Ne ovat niin sanottuja asianomistajarikoksia, joihin henkilön pitää itse puuttua. Toisaalta on tietysti vainoaminen, jolloin vastuu asiasta on virallisella syyttäjällä.

– Olemme huolissamme siitä, että häirintä on lisääntynyt ja kielenkäyttö on mennyt entistä törkeämmäksi. On yksittäiselle virkamiehelle kohtuutonta lähteä puolustautumaan tällaista toimintaa vastaan, Haavisto sanoo.