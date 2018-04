Täällä 1960-luku ei lopu koskaan – Kallion legendaarisin baari on myynnissä ja kohta jokainen kalliolainen saattaa saada siitä osansa

Ritva Hiironen, 70, laittaa Eartha Kittiä soimaan levysoittimesta, joka on seissyt samassa paikassa 50 vuotta. Myös kappalevalinnat on pyritty pitämään mahdollisimman ainutlaatuisina.



Mutta kun levy on kulunut puhki, uusia kappaleita on tullut tilalle. Niistä viimeisimpänä Ville Valon versio Oot mun kaikuluotain -kappaleesta 2016. Dancehittejä ei tästä soittimesta kuulla, Valon kipalekin on ehtaa sirdielaatua.



Maitokaupasta Sirpan ja Dieterin kuppilaksi



Hiironen on pyörittänyt Sirdietä 17 vuotta. Sitä ennen kuppilan omisti pari Sirpa ja Dieter, joiden mukaan baari sai 1970-luvulla Sirdie-nimensä. Kun maitokauppa muuttui baariksi vuonna 1966, se tunnettiin nimellä Alppibaari.



Nyt Hiironen on jäämässä eläkkeelle. Niin sanotussa hiljaisessa myynnissä Sirdie on ollut jo vuoden päivät, mutta tänä keväänä omistaja todella vaihtuu.



– On tullut surullistakin kommenttia siitä, meneekö paikka kiinni. Mutta ei mene kiinni, pysyy auki. Ehkä yhden inventaaripäivän ollaan kiinni, ei ehkä sitäkään.



Ja kiinnostusta on Hiirosen mukaan ollut paljon. Tarjouksista sekä siitä, kuinka paljon baarista olisi maksettava Hiironen vaikenee visusti. Onko luvassa brändilisää?



– Niin. Mielestäni Sirdie on brändi, Hiironen toteaa.



Sirdiestä osakeanti kalliolaisille?



Mutta hän myöntää, että yksi yllätystarjous on saanut hänet innostumaan.



Facebookin Kallio-ryhmässä julkaistiin keskiviikkona kirjoitus, jossa esiteltiin idea Sirdien pelastamiseksi.



– Meillä on siis rahoitus kunnossa, mutta koska Sirdie ei meidän mielestä kuulu kasvottomille korporaatioille, niin me ajateltiin ideaa, jossa jos meidän ostotarjous menee läpi, me järjestettäisiin yhtiöstä osakeanti, jolla jokainen täysi-ikäinen kalliolainen voisi lunastaa itselleen yhtiöstä oman osansa. Tarkkaa tietoa tästä ei vielä ole, mutta yksittäinen tarvittava panostus voisi olla n. 100-500 euron välillä, Jarkko Koskinen yrittäjätovereineen kirjoitti.



Baari, jonka menestyksestä jokainen kalliolainen saisi halutessaan osansa – kalliolaisten omistama baari.



– Se tuli meille tietoon yllätyksenä: Se kuulostaa aivan loistavalta, että kalliolaiset olisivat pelastamassa tätä paikkaa, Hiironen tuumaa.



Asiakkaat tekevät legendan



Mutta tämänkään tarjouksen läpimenon todennäköisyydestä Hiironen ei pysty sanomaan vielä mitään.



Hiironen vain toivoo, että Sirdie pysyisi myynnin jälkeen mahdollisimman ennallaan. Hiirosen 17 vuoden aikana varsinaista baarin puolta ei ole tarvinnut remontoida, keittiö ja wc-tilat on toki päivitetty.



Itselleen Hiironen ei ota paikan legendaarisuudesta kunniaa.



– Kyllä se on asiakaskunta. Autenttisuus on läsnä ja kaikilla esineillä on oma tarinansa.



Mystinen kahvipannutupakka



Maitokaupan ajoilta Sirdien nurkassa roikkuu vielä kahvipannu, jonka suusta pilkottaa tupakka. Välillä tupakka katoaa, mutta aina se on palannut takaisin. Vieläkään Hiironen ei tiedä, kenen kanta-asiakkaan tupakkateline pannusta on tehty.



Seinät ovat täynnä kuvia takavuosilta, katosta roikkuu hapertuvia kuntaviirejä, ja tiskin yläpuolella on nimikkotuoppien kokoelma. Asiakkaat voivat tuoda mukanaan myös omat tuoppinsa.



Ja kyllä, roikkuu sieltä katosta diskopallokin. Mitä kanta-asiakkaat ovat vielä tänne olohuoneeseensa toivoneet?



– Kellokorttia on toivottu, Hiironen naurahtaa.



Mojito ei taipunut henkeen



Hiironen yritti muutama vuosi takaperin uudistaa juomalistaa yhdellä trendituotteella.



– Mojiton rakentamiseen meni niin paljon aikaa, että jouduttiin poistamaan se listalta valitettavasti.



Joten nyt kauppa käy perusasiat edellä: Olutta ja teräviä. Savukkeita saa askeissa ja kappaleittain.



– Olut on se pääasiallinen tuote, mutta ei ilman jallua lähdetä ulos Sirdiestä.



Niinistöä odotellessa



Kantajermujen lisäksi paikka on saanut myös nuoret kiinnostumaan. Ja joka päivä pöydässä pulppuaa vieras kieli, usein useampikin. Turistioppaat ovat nostaneet Sirdien ansaitusti esiin. Hiironen kehaisee, että asiakkaiden käytös on hänen aikanaan ollut niin siistiä, ettei virkavaltaa ole tarvittu avuksi kertaakaan.



Entäpä julkkikset, uskaltautuvatko he Sirdien retrohämyyn?



– Jos suoraan sanotaan, niin kaikkia muita on täällä näkynyt, mutta presidenttiä ei.