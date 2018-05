Täällä asuvat Suomen eteläisimmät porot! Kuvat kaverusten touhuista – "Jokaisella on oma luonteensa"

Almén omistaa miehensä kanssa viisi poroa: kaksi härkää ja kolme vaadinta. Heidän poropuistonsa Nuuksiossa on tiettävästi Suomen eteläisin.

Moni ei ole nähnyt poroa

– Jokaisella porolla on oma luonteensa ja ne ovat tulleet meille hyvin rakkaiksi, Almén kertoo.

Haasteisiin on vastattu

Osassa ihmisiä porojen tuominen Etelä-Suomen olosuhteisiin saattaa herättää huolta eläinten hyvinvoinnista. Almén kertoo, että huoli on turhaa, sillä porot voivat hyvin ja niiden voinnista pidetään tarkasti huolta.

Lisäksi on tärkeää taata riittävän monipuolinen ravinto. Luonnossa poro saattaa syödä jopa satoja erilaisia kasvilajikkeita. Tarhoissa poroilla on aina haasteena myös se, että alue on rajattu ja ne eivät pääse liikkumaan vapaasti. Tämä taas voi lisätä esimerkiksi loisriskiä.