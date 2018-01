Tähän kaikkeen perjantain lakkokaaos vaikuttaa – juna kulkee, metro ei

Mielenosoituksen lisäksi useat eri ammattiliitot ovat ilmoittaneet, että sen työntekijät lakkoilevat päivän aikana. Tällä on vaikutusta esimerkiksi julkiseen liikenteeseen.

Kuljetusalan ammattiliitto AKT on ilmoittanut, että linja-autoala, huoltokorjaamot, matkahuolto eivät työskentele kello 3.00-18.00. Poikkeuksena ovat koululaiskuljetukset, tilausajot sekä vammaiskuljetukset ja ruokakuljetukset.

Lassila&Tikanojan pääkaupunkiseudun yksikönpäällikkö Petri Mäntynen kommentoi, että he eivät täysin tiedä, miten paljon lakko vaikuttaa jätehuollon toimintaan pääkaupunkiseudulla.

Juna kulkee, metro ei, bussit tapauskohtaisia

Helsingin seudun liikenne HSY on ilmoittanut, että metro- ja raitiovaunuliikenne on pysähtyneenä perjantaina kokonaan. Junat ja lähijunat kulkevat normaalisti. Bussiliikenteessä on häiriöitä kello 03.00-18.00 välillä. HSL tiedottaa ajettavista vuoroista verkkosivuillaan.