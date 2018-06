Taksialalle isoja muutoksia sunnuntaina – lisää yrityksiä, uusi hinnoittelu: "Tuskin tulee mitään alkuräjähdystä"

– Oma veikkaus on, että puhutaan kymmenistä hakemuksista alkupäivinä, ennemmin kuin sadoista.

Näkyykö uudistus maaseudulla?

Kiinnostavaa on se, miten käy taksien saatavuuden suhteen. Pentikäinen lupaa kasvua ainakin kaupunkeihin, mutta samaa ei voi sanoa syrjäseuduista.

– Taksien määrä tulee varmuudella lisääntymään kasvukeskuksissa, mutta maaseudulla se on vielä arvoitus. Ulkomailta on pelottavia kokemuksia siitä, että taksit tuppaavat pakkautumaan sinne, missä eniten on arveltu olevan asiakkaita.