Taksiliikenneuudistuksesta ei kantautunut negatiivista palautetta ministerin korviin asti – "Palaute ilahduttavan hyvää"

– Palaute on ollut ilahduttavan hyvää. Hinnoittelun osalta on ollut selvitettävää. Tämä ensimmäinen kaksi viikkoa on kuitenkin näkynyt ennen kaikkea siinä, että on tullut uusia taksiliikennöitsijöitä. Meille on tullut yli 2000 uutta lupahakemusta taksiliikenteeseen, Berner sanoo SuomiAreenassa Huomenta Suomessa.

– Ei todellakaan. En ole tyypiltäni luovuttaja. Olen halukas viemään eteenpäin niitä asioita, joihin uskon. Tänään aamulla täällä (Porissa) juuri puhuttiin siitä, mikä on politiikan ja poliitikon tehtävä. Kyllä meidän tehtävä on toteuttaa ja viedä eteenpäin niitä asioita ja visioita, joihin me uskotaan ja niiden arvojen pohjalta, mitä me edustamme. Luoda parempaa tulevaisuutta, vaikka siinä hetkessä se tuntuu vaikealta. Tulevaisuus on se, mikä merkitsee ja liikenteen osalta on täysin välttämätöntä tehdä uudistuksia.