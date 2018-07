Taksin kilpailu vapautui – Helsinki-Vantaan lentokentällä nyt neljä kaistaa eri takseille: Finavia lisää opastusta jonojen ehkäisemiseksi

Viime yönä voimaan astunut uusi laki vapautti sekä taksien hinnoittelun että kilpailun. Helsinki-Vantaalla on nyt neljä kaistaa takseille. Kolme niistä on varattu kilpailutuksen voittaneille kolmelle yritykselle ja neljäs muille takseille. Jokaisella kaistalla on oma jonotustilansa, mutta niiden täyttyessä jono yhdistyy yhdeksi pidemmäksi jonoksi.