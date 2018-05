Taksin voi tilata jatkossa ehkä kymmenillä eri tavoilla – "Asiakkaan vastuu kasvaa"

Pakollinen taksamittari ja enimmäishinnat jäävät historiaan

– Uusi taksiliikennelaki astuu voimaan 1. heinäkuuta. – Taksiyrittäjänä toimimiseen tarvitaan jatkossakin taksilupa. Taksinkuljettajilta ei kuitenkaan enää vaadita yrittäjäkoulutusta eikä kuljettajakokemusta. – Taksien määrää ei säännellä enää millään tavalla. – Tähän asti valtio on säätänyt taksimatkojen enimmäishinnat. Nyt hintasääntely loppuu, ja taksimatkojen hinta voi vaihdella eri aikoina. Taksinkuljettajan on kuitenkin kerrottava matkustajalle yli 100 euron hintaisen matkan hinta etukäteen. – Koska hinnoittelu vapautuu, takseissa ei ole pakko olla taksamittaria. Sitä ei tarvita esimerkiksi, jos asiakkaalle kerrotaan etukäteen matkan sitova hinta. – Takseilla ei jatkossa enää ole asemapaikkavelvoitetta. Kukin yrittäjä voi siis päivystää ja poimia asiakkaita kyytiin mistä tahansa. Myös velvoitteet päivystää kaikkina vuorokaudenaikoina poistuvat. – Tähän asti taksiksi on kelvannut vain henkilöauto. Jatkossa taksina voi toimia moni muukin ajoneuvo, esimerkiksi pakettiauto tai vaikka mopoauto. – Taksivalo ei ole enää pakollinen. Kaikkia taksipalveluja tarjoavia autoja ei siis välttämättä tunnista yhtä helposti.