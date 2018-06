Tällä koneella USA:n asevoimien komentaja saapui salaperäiseen tapaamiseen Helsinkiin – tapaamisen yksityiskohdista ei ole hiiskuttu julkisuuteen

Kenraaleiden neuvottelujen tarkkaa paikkaa, aikaa tai asialistaa ei ole kerrottu julkisuuteen. Tiedossa kuitenkin on, että Yhdysvaltain asevoimien komentaja saapui eilen Helsinkiin Yhdysvaltain ilmavoimien koneella, joka on malliltaan Boeing 757 VC-32A. Yllä olevalla videolla nähdään, kun kone on kuvattuna tänään Helsinki-Vantaan lentoasemalla.