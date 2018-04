Tällainen on Mauno Koiviston muistomerkki: "Kokonaisuus loisteliaan yhtenäinen”

Voittajaehdotus on nimeltään ”Kartta”. Teoksen on suunnitellut kuvanveistäjä ja valokuvaaja Perttu Saksa.

– Kokonaisuus on loisteliaan yhtenäinen. Vaikka ehdotuksessa voi nähdä yhtymäkohtia nöyryyttä ja ajan arvokkuutta painottavaan keramiikkataiteeseen tai pirstaloituvaan maailmanpolitiikkaan, teos toimii ensisijaisesti itsenäisenä ja monitulkintaisena kunnianosoituksena eheydelle. Eroosio on kuluttanut kiven palasiksi, mutta uudelleenkoottu kokonaisuus on inhimillisempi ja enemmän kuin alkuperäinen täydellisyys. Ehdotuksen koko ja mittasuhteet sopivat tyylikkäästi hautapaikalle ja sen kaksiosainen ja luonnollinen plastinen muoto välttää liiallisen yksinkertaisuuden, todetaan lautakunnan perusteluissa.