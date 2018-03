Tällainen on Sillanpään käyttämä "kristalli" – "Vauhtihuume, luokiteltu erittäin vaaralliseksi"

– Kristallihuume on niin sanotusti vauhtihuume, joka aiheuttaa muun muassa hallusinaatioita, ja se luokiteltu erittäin vaaralliseksi, kertoo Huomenta Suomessa vieraillut KRP:n rikostarkasta Ari Lahtela.

Niin sanottu kristalli on amfetamiinijohdannainen, ja aine on erittäin addiktoivaa. Huumeen yliannostusvaara on myös erittäin suuri.