Tällaisia tapahtumia on luvassa sisällisosan muistovuonna

– Kaupunginmuseolla on omat suunnitelmat, ja niistä ehkä keskeisin on Hakasalmen huvilaan tuleva Vihan kevät – Helsinki 1918, joka on poikkitaiteellinen kokonaisuus. Siihen kuuluvat Sirpa Kähkösen käsikirjoittama draamaproduktio ja Jan Kailan ja Japo Knuutilan valokuvainstallaatio. Installaatio toimii itsenäisesti, mutta muodostaa samalla myös näytelmän kulissit, Merisalo kertoo.