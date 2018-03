Tällaista on Sillanpään käyttämä metamfetamiini: Tuhoaa pysyvästi hermosoluja ja voi tappaa nostamalla elimistön lämpötilan

Jätevesistä tehtyjen tutkimusten mukaan metamfetamiini on tullut Suomeen jäädäkseen. Käyttö on tasaantunut, eikä parin vuoden takaista jättimäistä nousua ole enää näkyvissä.

Ringissä on levitetty ja käytetty kristalliksi kutsuttua erittäin puhdasta metamfetamiinia. Poliisi tutkii kristallivyyhtiä törkeänä huumausainerikoksena. Kyse on samasta huumeesta, jota Sillanpäältä löytyi hänen ensimmäisessä huumekäryssään viime syksynä.

– Mutta pelätyin haittavaikutus on lämpötilan nousu. Se on keskeisimpiä syitä, mihin ihminen kuolee. Vaikka pääsisikin tehohoitoon, ei välttämättä selviä hengissä, jos elimistön lämpötila on liian korkea.

– Tämä on ainoa stimulantti, joka on neurotoksinen eli tuhoaa hermosoluja, tässä tapauksessa dopamiinisoluja. Se voi pitkäaikaisessa käytössä aiheuttaa Parkinsonin taudin kaltaisen tautitilan, ja vaikuttaa lisäksi muistiin, tunnetiloihin ja keskittymiseen.

– Jos käyttö on ollut säännöllistä, oletetaan, että osa aivomuutoksista on pysyviä. Se tekee tästä ikävän aineen.

Metamfetamiini on kahta muotoa, jauhemaista, jota syödään tai piikitetään sekä kristallia, joka on poltettavaa.

– On eri asia, että on tarjolla poltettavaa kristallia kuin piikitettävää huumetta. Olet kivoissa bileissä ja joku tarjoaa poltettavaa kristallia tai piikitettävää ainetta: kumpaan kallistut, jos olet päättänyt kokeilla? No kristalliin tottakai. Eivät ihmiset aina tiedä vaikutuksista tai tee syvällistä analyysiä haitoista. Parasta olisi tietenkin olla käyttämättä, mutta ihminen on impulsiivinen, humala ja tunnetilat vievät mennessään.