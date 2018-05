Tältä se näyttää! Helsingin uusi keskustakirjasto Oodi juhlii harjakaisia – yleisö voi nähdä vihdoin kirjaston sisäpuolelta

Keskustakirjasto Oodissa on tänään tiistaina harjannostajaiset. Samalla yleisöllä on ensimmäistä kertaa mahdollisuus nähdä kirjasto sisäpuolelta. Opastetulla kierroksella pääsee vain katutasoon. Oodin on määrä valmistua joulukuussa.