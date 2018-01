Tältä lumimyrsky näyttää Helsinki-Vantaan lentokentällä – Finnair perunut jo kymmeniä lentoja

Peruutettuja lentoja oli kello 15:n aikaan 21. Päivyt Tallqvist Finnairin viestinnästä kertoi puoli kahden aikaan, että lisäperuuntumisia on luvassa.

– Siellä on yhden kiitotien kapasiteetti käytössä normaalin kolmen sijaan. Ja kun tuo säätilanne ei tuosta näytä kirkastuvan, niin on todennäköistä, että tilanne on päällä myös kaikkein kiireisimmän liikenteen aikaan, Tallqvist kertoo.