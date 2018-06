Tältä näyttää juhannusaaton sää 102 paikkakunnalla – kurjaa, mutta meteorologi näkee asiassa jotain hyvääkin

Sää muuttuu sateiseksi ja viileäksi. Forecan päivystävä meteorologi Olga Kukkonen kertoo, että tänään on vielä poutainen ja suhteellisen lämmin päivä, mutta jo huomenna saadaan esimakua juhannuksen juhlasäästä.

– Juhannusaattona perjantaina päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta suuressa osassa maata. Samoin lauantaina ja sunnuntainakin lämpötilat ovat samoissa lukemissa. Ja suuressa osassa maata sataa, Kukkonen kertoo.

Kaikkein lämpimintä on perjantaina etelässä ja idässä. Kukkosen mukaan asteita on hieman yli 15. Käsivarren lapissa lämpöasteita on 5-8.