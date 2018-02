Talven hyytävin päivä tulossa huomenna: Kuvat paljastavat, mistä lämpö karkaa

Etelään on tulossa huomenna aamulla talven hyytävin päivä. Meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että huomenna aamulla pakkasta on noin 17–18 astetta ja yhdistettynä tuuleen, joka on noin 10 metriä sekunnissa, todellinen tuntuma on noin –30 astetta.