Talviurheiluvälinekauppa selvästi viime talvea vilkkaampaa – kauden hittituote löytyy hiihtoladuilta

– Tampere–Vaasa-linjan yläpuolelle tuli lumi melko aikaisin. Lumitilanne on ollut tänä vuonna paljon parempi kuin kahtena kolmena edellisenä vuonna.

Samoilla linjoilla on Forumin Intersportin myymäläpäällikkö Markku Toponen.

– Nyt näkyy selvästi, että mennään viime talven edelle luvuissa. Vaikka alkukausi oli hankala, tammikuussa ja helmikuussa on pystytytty kirimään tilannetta ja menty edellekin.

– Se on eduksi meillekin, että Etelä-Suomessa pystyy hiihtämään. Jos kotona ei ole lunta, niin mietitään, että ostanko kun en pysty enää kotona näitä käyttämään.

Ylivoimainen talven ykköstuote



– Karvapohjasukset. Ne on ehdoton hitti ja ne on lunastunut paikkansa. Ne toimii, niihin luotetaan ja niillä on kiva harrastaa, Markku Toponen listaa suksien suosiota.