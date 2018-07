Tämä näky odottaa Timoa joka aamu, kesällä ja talvella – pihan perukoilla oleva "jumalattoman ruma" lumikasa viilentää pihan ja levittää pahaa hajua

Lumikasasta vain esteettisiä haittoja

– Olen täysin tietoinen ongelmista lumenkaatopaikan suhteen ja kaikista valituksista, mitä siitä on tehty. Paikka on kuitenkin asemakaavassa merkattu tällaiseen käyttöön ja osa taloista on rakennettu vasta jälkikäteen lumenkaatopaikan viereen.