Tämänpäiväinen mielenilmaus kuumentaa tunteita: SDP:n Rinteen ja Marimekon Ihamuotilan välille leimahti kiivas sanasota

– Ensinnäkin: SDP:n tavoitteena on nostaa Suomen työllisyysastetta. SDP on puolueena ja usean poliitikon suulla tarjonnut monia konkreettisia keinoja aktiivisempaan työllisyyspolitiikkaan. SDP siis kannattaa aktiivista työllisyyspolitiikkaa. Se, mitä SDP vastustaa, on työttömien toimeentulon leikkaaminen siinäkin tapauksessa, että työtön työnhakija on aktiivinen ja pyrkii työelämään tai koulutuspalveluihin, Rinne kirjoittaa.