Tampereen teatterin sisällissota-näytelmässä katsojat teloitusten keskellä – "Viha luisuu käsistä"

Ammuttuja sisällissodan taistelijoita pitkin teatterin käytäviä, myös naisia. Katsojat rämpivät joukossa, sotilaat komentavat eteenpäin. Tämä on kokemuksellista teatteria, jossa yleisö on näytelmän joukossa. Ei ihan herkimmille. Tampereen teatteri on tehnyt rajun näytelmän punaisen kaupungin kuolinkouristuksista keväällä 1918.