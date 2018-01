Tänä yönä kylmenee – pakkasta luvassa koko loppuviikoksi koko maahan

Talvi tekee paluun myös Etelä-Suomeen. Sää kylmenee tänä yönä ja loppuviikoksi on odotettavissa pakkasta koko maahan. Lauhinta on jatkossakin Etelä- ja Lounais-Suomessa, mutta lämpötila on selvästi pakkasella koko maassa loppuviikon ajan.