Helsingissä raikuivat tänään löyly ja nauru – katso kuvakollaasi!

Ympäri pääkaupunkiseutua on tänään vietetty saunapäivää – nyt neljättä kertaa. Mukana tapahtumassa on viitisenkymmentä saunaa, ruotsinlaivasta saunavankkureihin, joihin on päässyt saunomaan ilmaiseksi. Järjestäjä uskoo, että löylyissä on käynyt 2000-3000 osallistujaa.