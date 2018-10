Tänään luvassa kolea ja pilvinen päivä – pohjoisessa sataa

Sadetta on tiedossa lähinnä maan pohjoisosissa, kun sadealue saapuu aamulla lännestä ja liikkuu päivän aikana Lapin yli. Ilmatieteen laitoksen mukaan sateita on luvassa Pohjanmaalla asti, mutta maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen pilvistä ja poutaa.