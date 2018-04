Tänään on tosi kyseessä Helsingin valtuustossa, pitääkö Sipilän hallituksen tulla vastaan pääkaupunkiseutua?

On todennäköistä, että Helsingin kaupunginvaltuusto arvostelee laajalla rintamalla Sipilän hallituksen tärkeintä uudistusta. Mielenkiintoisinta onkin nähdä, miten kokoomuslaiset kansanedustajat Wille Rydman, Jaana Pelkonen ja Juhana Vartiainen asettelevat sanansa. Tukeeko kolmikko puheenjohtaja Petteri Orpoa vai pormestari Jan Vapaavuorta?

Voiko hallitus tulla vielä vastaan pääkaupunkiseudun kuntia ja hiljentää näin sotekapinallisten suut? Aika käy vähiin, mutta jotain vastaantuloa trion Sipilä-Orpo-Terho on syytä vielä harkita.

Pari vuotta sitten pääkaupunkiseudun kunnat hakivat erillisratkaisua, jossa sote ja sen valinnanvapaus olisivat jääneet kuntien käsiin. Tämä yritys kaatui - syistä on ainakin kaksi tulkintaa. Hallituksen mielestä erillisratkaisu törmäsi perustuslaillisiin ongelmiin, kun kansalaisten yhdenvertainen kohtelu olisi vaarantunut. Monet pääkaupunkiseudun päättäjät puolestaan arvioivat, että hallitus oli alusta lähtien nihkeä erillisratkaisulle.

Uusi yritys erillisratkaisusta ei olisi nytkään helppo asia, sillä hallituksen aikataulu on äärimmäisen tiukka. Sotelait pitää saada valmiiksi eduskunnassa ennen kesätaukoa, joten yhtään ylimääräistä mutkaa matkaan ei saisi enää tulla. Selvää on, että jos sotepaketin avaa yhdestä kulmasta, se lähtee purkautumaan sen jälkeen muualtakin.

Toinen asia, jossa hallitus voisi tulla vastaan, on rahoitus. Uudenmaan päättäjät pelkäävät, että heillä on edessään heti soten ensimmäisenä vuotena noin 300 miljoonan euron säästötoimet. Pilkkuja siirtelemällä hallitus pystyisi halutessaan helpottamaan näitä pääkaupunkiseudun päättäjien taloudellisia uhkakuvia.

Vapaavuori ei pidä ääntä yksin. Vantaan vahva demari Antti Lindtman aikoo kutsua koolle pääkaupunkiseudun kuntien päättäjät hätäkokoukseen. Tavoitteena on, että näyttävä hätäkokous järjestettäisiin jo toukokuun alkupuolella.

Sotejuna on jo niin pitkällä, että Sipilä ja Orpo eivät voi enää muuta kuin lisätä höyryä. Sipilällä ja keskustalla ei tässä kyydissä ole mitään hävittävää - sen sijaan Orpolla ja kokoomuksella on paljonkin. Kokoomus on vastustajiensa mielestä liikkeellä kaksilla rattailla, mutta onko kaksista rattaista mitään hyötyä, jos ne oikein kunnolla törmäävät.