Ennätyslämpö jatkuu kesäkuulle! Kunnon sateita saadaan etelässä odottaa kauan – viikon "viilein" päivä nähtiin jo

– Kylmän ilman virtaus on heikkenemässä, ja korkeapaine tulee meille uudestaan päälle.

Lakkiaisviikonloppukin lämmin – tosin sateita saattaa tulla vähän

Viikon päästä olevasta lakkiaisviikonlopustakin on tämän hetkisen tiedon mukaan tulossa lämmin ainakin etelässä. Pohjoisessa voi tosin päättäjäisviikonloppuna tulla sateita.

– Etelässä on pieni kuurosateen riski. Voi tulla joku ravakka kuuro, mutta se on aika epätodennäköinen mahdollisuus. Pohjoisessa sade on aika todennäköistäkin.