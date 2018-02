Tänään TV:ssä: Tiedemiehet varoittavat ihmiskuntaa tuhosta – suomalaisprofessori kertoo kovista keinoista: "Kannattaisi ottaa tosissaan"

Ihmiskunnan tulevaisuudesta huolissaan olevat tiedemiehet julkaisivat vastikään listauksen, jossa he luettelevat 13 toteuttavaa asiaa, jotta ihmiskunta välttyy tulevaisuudessa tuholta.

Listalla on muun muassa vaatimuksena elinympäristön suojelu, ruokajätteen vähentäminen, väestönkasvun hillitseminen ja uusiutuva energia.

– Se, että he ovat tällaisen julkilausuman ja listan tehneet, on osoitus siitä, että he ovat oikeasti huolissaan ja vakavissaan, Enqvist toteaa.