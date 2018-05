Tanja Karpela ruudussa vuosien tauon jälkeen – eläintenkouluttajaksi siirtynyt ex-ministeri koirahyökkäyksistä: Omistajalla aina vastuu

Video: Tanja Karpela ei puhu politiikasta, vaan eläinten kouluttamisesta. Mitä esimerkksi koiraa hankittaessa on hyvä tietää ja ottaa selville?

– Ne ovat aina ikäviä molemmille osapuolille. Sekä omistajalle että koiralle, jota vastaan on hyökätty, mutta myös omistajalle ja sille koiralle, joka hyökkäsi.

Häiriökäytöstä voidaan kitkeä

Karpelan mukaan kuitenkin hyvä asia hankalissa koiran kasvatustilanteissa on se, että nykyään niihin saa apua.

– Kun omistaja huomaa, että koiralla alkaa olla sen tyyppistä häiriökäytöstä, johon on syytä puuttua, siihen saa hyvin tänä päivänä apua. Näistä keskustellaan meillä yhä enemmän, vaikka nämä ovat hyvin herkkiä ja valitettavia aiheita.

Hernesaaren tapauksessa suuri koira oli vapaana hyökätessään pienemmän koiran kimppuun. Näin ei saisi olla. Myös tästä on viime päivinä puhuttu kovasti julkisuudessa.

Karpelan mukaan koiran omistaja on aina vastuussa koirastaan.

– Vastuu ulottuu myös koiran kiinni pitämiseen sääntöjen mukaisesti. Sen lisäksi vastuu on huomattavasti laajempi. Vastuu kattaa koirasta huolehtimisen ja myös kouluttamisen niin, että se pärjää yhteiskunnassamme. Omistajan pitää huolehtia koiran lajinomaisista tarpeista, koiran pitää saada riittävästi virikkeitä, aktiviteettia ja liikuntaa. Koirat ovat myös aika lailla yksilöitä ja ne pitää huomioida myös niin.

Vastuu on omistajalla

Karpelan mielestä koiraa hankittaessa omistajan vastuu on hyvin laaja.

Hernesaaren tapauksessa on Karpelan mukaan vaikea ottaa kantaa, mikä koiralla on ollut vikana.

– Toki ihmisellä hihnan toisessa päässä on suuri vastuu. On myös tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa riippumatta siitä, kuka siellä hihnan toisessa päässä on. Koiralla saattaa olla kipuja, vammaa ja sairautta, esimerkiksi. Omistaja ei ehkä ole ollut näistä tietoinen. Kipu aiheuttaa monesti vahvaakin häiriökäyttäytymistä, Karpela tietää.