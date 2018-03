Tarkka-ampuja Simo Häyhän sotamuistojen huutokauppa käyntiin – "Sodassa oloaikanani ammuin noin 500"

Kollaa- ja Simo Häyhä -museo teetti kirjasesta sadan kappaleen muistopainoksen. Sen myynti on alkanut tänään Huuto.netissä.

– Tällä hetkellä ykköskappaleen hinta on 220 euroa, mutta huutokauppa on vielä viikon auki. Näköispainoksia on yhteensä sata, joista loput tulevat myöhemmin myyntiin, kertoo museolta Kari Partanen.