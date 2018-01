Tarvitset vaalipäivänä vain tämän artikkelin – MTV Uutiset raportoi kaikki vaalipäivän tärkeimmät ja hauskimmat käänteet

Klo 13.55: Presidentinvaalien äänestyspaikoilla on ollut vilkasta aamun ja aamupäivän aikana, kertoo keskusvaalilautakunnan sihteeri Veera Reuna MTV Uutisille. Lounasaika on perinteisesti vilkasta aikaa äänestyspaikoilla, joten jonojakin on kerrottu muodostuneen. Kaiken kaikkiaan äänestäminen on sujunut kuitenkin hyvin, eikä häiriöistä ole raportoitu.