Tätä kautta autoilija-Lauri harhautui jalankulkijoiden portaisiin: Samalla alueella muitakin tapauksia – "Sinne ei olisi pitänyt olla mitään asiaa"

Sen sijaan muissa vastaavissa paikoissa on Itä-Pasilassa sattunut joitain tällaisia tapauksia, Verkamo myöntää.

Verkamon mukaan autoilijan on täytynyt ajaa pitkä matka kielletyllä alueella päätyäkseen syöksyyn, sillä korttelin alussa on yhdistetyn pyörätien ja jalankulkukäytävän merkki.

Jalankulkuportaikon päällä olevan hämäävän parkkikyltin historiaa 9 vuotta Pasilan alueen suunnittelijana toiminut Verkamo ei tunne. Portaikon yläpuolella on erikoisessa paikassa myös 12 tonnin painorajoitusmerkki.

– Tässä tapauksessa on sitten nähtävästi käynyt niin, että autoilija on virheellisesti tulkinnut paikan olevan pysäköintiluiska.

Portaikon yhteydessä on P-merkki sekä 12 tonnin painorajoitusmerkki.

Itä-Pasilan alue on tunnetusti kimurantti paikka liikkujille. Kun sitä aikanaan suunniteltiin, vallankumouksellisena ideana oli rakentaa alue niin, että autoliikenne on kokonaan maan tasolla ja jalankulkijat ylempänä kansitasolla.

Koska kansitasolla on kuitenkin paljon kiinteistöjä, autoliikenteen pääsy myös sinne on täytynyt sallia.

Verkamon mukaan kansitasolla on käytössä niin sanotut pihakatusäännöt eli sinne ei saa kuka tahansa pysäköidä. Pihakatu on sallittu sekä jalankulku- että ajoneuvoliikenteelle, mutta kuitenkin niin, että ajoneuvojen pysäköinti on sallittua ainoastaan pysäköintiin merkityillä alueilla.