Tautikierre vei Jonnan pysyvästi sohvan pohjalle: "Leposyke on kuin olisi koko ajan lenkillä" – ongelmana ettei ole testiä, joka varmistaisi diagnoosin

Viimeisen vuoden ajan Stranden kuvailee olleensa 95-prosenttisesti sohvapotilas. Kymmenien lääkärissä käyntien jälkeen hän sai diagnoosin: Krooninen väsymysoireyhtymä CFS ja lihaskipuja aiheuttava aivoselkäydintulehdus ME.

– Leposyke on kuin olisi koko ajan lenkillä. Jumalaton päänsärky, pyörryttää, huimaa, kuumeilua, lihaskipuja ja aistiyliherkkyyttä.

Mutta oireitakin pahempaa on tietää, kuinka toivotonta sairauteen on saada hoitoa.

Sairauden oirekuvaa hallitsee useimmiten äkillisesti alkanut ja pitkäkestoinen uupumus, joka pahenee vähäisessäkin fyysisessä tai henkisessä ponnistelussa eikä lievity levolla. Sairauden syntymekanismi on edelleen tuntematon.

Krooninen väsymysoireyhtymä (chronic fatigue syndrome, CFS) on vakavasti elämää rajoittava elimellinen (fyysinen) sairaus, jota psyykkiset syyt eivät selitä.

Tulehduskierre ja 136:n lepopulssi

Jonna Stranden isommassa kuvassa ennen sairastumistaan. Pienempi kuva on vuoden 2018 alusta ja kuvaa Strandenin nykyistä arkea.

Seuraavan puolentoista vuoden aikana Stranden kertoo olleensa eri sairauslomilla yli 300 päivää. Maaliskuusta 2017 asti sairausloma on jatkunut toistaiseksi pysyvästi.

Tauti, joka ei näy testeissä

HYKS:n infektioklinikan ylilääkärin virasta kahdeksan vuotta sitten eläkkeelle jääneen Valtosen kokemus CFS-potilaiden hoidossa ja sairauden diagnosoinnissa on mittava. Mutta kaikki perustuu siihen, miten lääkäri uskoo potilasta, Valtonen selventää.

– Suurin ongelma tässä sairaudessa on, ettei ole yhtäkään hyvää laboratoriotestiä, joka kohtuullisella varmuudella varmistaisi tai vastaavasti poissulkisi diagnoosin, Valtonen toteaa.

– Nykyään on vallalla näyttöön perustuva lääketiede, kaiken pitäisi näkyä laboratoriotesteissä ja röntgenkuvissa. Tämä sairaus ei todellakaan niissä näy, Valtonen jatkaa,

– Usein potilailla fyysisen suorituskyvyn romahtaminen on hyvin dramaattinen, se voi olla jopa 90-95 prosenttia, jolloin puhutaan käytännössä vuodepotilaasta. Jos lääkäri kysyy, miten potilas näkee fyysisen suorituskyvyn alentuneen verrattuna vaikka hyviin aikoihin, siitä pääsee jo jäljille.

Lääkärikäynnin rasituksesta toivuttava päiviä

Stranden ei ole kuitenkaan jäänyt sohvanpohjalle vain vaikertamaan, sillä hän on yksi Suomen CFS-yhdistyksen aktiiveista, jotka järjestivät Kamppiin tammikuussa oireyhtymästä kansalaisille kertovan Million missing -tapahtuman. Hän kertoo keränneensä kuukausia voimia vaan päästäkseen paikalle. Tapahtuman jälkeen Stranden oli viikon kuumeessa, joka palasi aina suihkukäyntienkin jälkeen.

Perheen kanssa lomahaaveet on haudattu ja muutkin aktiviteetit ovat rajallisia. Jos teini-ikäiset lapset haluavat pelata vanhempien kanssa vaikka lautapeliä, sitä tullaan äidin sängylle pelaamaan. Kaikki kotityöt jäävät muiden kontolle. Suihkussa Strandenin pesee hänen aviomiehensä.

Tutkimus, tiedotus, koulutus. Näitä kolmea asiaa sekä Stranden että Valtonen toitottavat haastattelussa, mitä lääkäreille pitäisi pystyä tarjoamaan, jotta he voisivat helpottaa CFS/ME-potilaiden jokapäiväistä tuskaa.

– Suomessa on jo 15 000 potilasta, se aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja potilaiden on erittäin vaikea saada sairauslomia, Valtonen harmittelee.

Lääke toi helpotusta, mutta ei kaikille

Stranden on saanut helpotusta oloonsa matala-annoksisella naltreksonilla (LDN). Lepopulssi on parin kuukauden kuurin aikana laskenut hänen sanojensa mukaan jopa 86:een. Pulmana vain on, ettei lääkettä saisi määrätä kyseisille potilaille, sillä se ei kuulu CFS:n hoito-ohjeisiin. Itse asiassa koko sairauteen ei ole erillistä käypä hoito -suositusta.