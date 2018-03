Teinejä houkutellaan mukaan: Osallistujien ikääntyminen on massahiihtojen suurin uhka

Hiihdon harrastajia on maassa paljon, mutta massahiihtoihin osallistuminen ei kiehdo enää kuten parikymmentä vuotta sitten. Kaivataan uudistumista, matalaa osallistumiskynnystä ja hyviä palveluja.

Yllä oleva video on täynnä hauskoja haastatteluja massahiihtotapahtumasta Ilomantsista. Pogostan Hiihdon lähtö on edelleen näyttävä, vaikka osallistujamäärä on pudonnut reilusti, jopa kolmannekseen parhaista vuosista.