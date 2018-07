Teinien villitys hirvittää: Hengenvaarallisia hyppyjä sillalta matalaan veteen – "Jotain vakavaa täällä sattuu vielä"

Oululainen Piia Pahkala on saanut tänä kesänä osakseen erityisen paljon haukkuja ja kiroamista.

Ongelmana tänä kesänä on kuitenkin harvinaisen matalalla oleva vesi.

– Vedenpinta on noin kaksi metriä matalammalla kuin normaalisti, mikä tarkoittaa, että sillan alla on juuri ja juuri kolme metriä syvää. Joenpohjassa on lisäksi todella paljon sillanrakennusjätettä, kertoo Pahkala.