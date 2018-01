Teinivitsistä vaaralliseksi somevillitykseksi – pesuainebrändi julkaisi kannanoton typerään ilmiöön

Ihmisiä on jopa kehotettu käyttämään vähemmän houkuttelevan näköistä pesuainetta onnettomuuksien ja hölmöilyjen välttämiseksi.

Sen jälkeen eri sosiaalisen median palveluissa on näkynyt useita videoita, meemejä ja valokuvia, joissa nuoret laittavat suuhunsa kapseleita, puraisevat ne rikki ja sylkevät aineen pois. Osa myös syö – tai ainakin esittää syövänsä – ainetta.

Nimi Tide Pod challenge tulee yhden pesuainekapseleita valmistavan yrityksen, Tiden, nimestä. Firma on reagoinut ilmiöön nyt itsekin ja julkaissut Twitterissä videon, jossa varoitetaan haasteen vaarallisuudesta.

Tide on saanut viime viikkojen aikana useita yhteydenottoja muun muassa Twitterissä, jossa haasteeseen osallistuneet ovat pyytäneet apua ja neuvoja.

Kaikkien avunpyytäjien tarinaa ei toki ole voitu todentaa, ja osa viestittelijöistä on saattanut kirjoittaa oireistaan myös vitsinä.

Ulkonäkö houkuttaa ja harhauttaa

Houkuttelevan näköiset pesuainekapselit ovat yleisesti riski etenkin pienille lapsille, ja niiden ulkonäön on todettu harhauttaneen herkästi myös ikäihmisiä.

Pesuainetta vahingossa maistelevien pikkulasten lisäksi myös vanhukset saattavat laittaa ainetta epähuomiossa suuhunsa. Vahinkoja tapahtuu herkemmin silloin, jos henkilöllä on dementiaa tai kehitysvamma, näkökyky on heikentynyt tai hän on päihtynyt.