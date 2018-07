Telia ostaa MTV:n: "Tänään tehdään historiaa, MTV voi kilpailla televisiojättejä vastaan"

Suurin omistaja on Ruotsin valtio

Telian kuluttajaliikennetoiminnan johtaja Heli Partanen kertoo, että kyseessä on Telia Groupille looginen askel, jonka avulla voidaan tuottaa asiakkaille uusia ja parempia tapoja kuluttaa sisältöä.

– Meillä on iso asiakaskunta Suomessa ja tv-sisällöt ovat olleet tärkeä osa strategiaamme aiemminkin.

"Isot kansainväliset pelaajat ovat jo täällä"

Kaupan merkitys on Nordlundin mukaan siinä, että MTV voi kilpailla kansainvälisiä televisiojättejä vastaan.

– Isot kansainväliset pelaajat ovat jo täällä. Suomi on maailman kilpaillun televisiomarkkina tällä hetkellä.

Nordlundin mukana tavoitteena on pyrkiä viihdyttämään jokaista suomalaista ajasta ja paikasta riippumatta. Television puolella MTV haluaa siirtyä perinteisestä katsomisesta – yritys päättää, milloin ja mitä katsotaan – täysin kulutuspohjaiseen katsomiseen, jolloin katsojat voivat itse päättää mistä katsovat ja mitä katsovat.

Kärsiikö uutisten laatu kaupan myötä?

Partasen mukaan laadukkaan ja itsenäisen journalismin varmistaminen Suomessa on yksi heidän tärkeimpiä tavoitteitaan.

– Tulemme noudattamaan kaikkia säädöksiä mitä toimialalla on ja mediayksiköstä suunnitellaan omaa itsenäistä yksikköä. Partanen kertoi.

– Tavoitteenamme on taata kaikille suomalaislle mainosrahoitteisten kanavien sisällöt eli sitä ei ole tarkoitus rajoittaa. Mitä muita mahdollisuuksia tulee, jää nähtäväksi.

Kuinka kauppa etenee?

Kauppa on osa isompaa kokonaisuutta, jossa Telia Company ostaa Bonnier AB:lta Bonnier Broadcasting -liiketoiminnot. Siihen kuuluvat MTV:n ja Mediahubin lisäksi ruotsalaiset TV4 ja C More.