Terapiaan pääsee nyt lyhyellä varoitusajalla – jos on varaa maksaa siitä

Yksityisten terapeuttikeskusten valikoimissa on monenlaista lyhytkestoista terapiaa. Esimerkiksi kymmenessä kaupungissa toimiva Vastaamo, lukuisten paikkakuntien psykoterapeutit yhteen kokoava Minduu ja Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiva Terapeuttitalo näyttävät sivuillaan, milloin heidän terapeuteilleen on vapaita aikoja ja mitä yksittäinen käynti maksaa. Tavallinen hinta 45 minuutin keskustelulle on noin 80 euroa.