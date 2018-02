Teuvo Hakkarainen avautuu kokemastaan ahdistelusta mielipidepalstalla: "En minäkään nauttinut, kun minua on tultu halaamaan lupaa kysymättä"

– En minäkään ole nauttinut niistä tilanteista, kun minua on tultu halaamaan minulta lupaa kysymättä "Lempi-Hakkarainen"-sanojen saattelemana. Olen tuntenut oloni kiusalliseksi. En tiedä, onko kyseessä hyväntahtoinen flirtti vai mitä se on, mutta minulle se on tuntunut vastenmieliseltä.