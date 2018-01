THL vauvojen tuhkarokkouhasta Ruotsissa: Erityisen vaarallinen imeväisikäisille – pienet epidemiat mahdollisia Suomessakin

Expressen-lehti kertoi eilen, että göteborgilaisen sairaalan synnytysosastolla työskennelleellä ihmisellä oli todettu tuhkarokko. Henkilö on altistanut taudille osastolla olevat vastasyntyneet vauvat.

THL:n erikoistutkijan Satu Murtopuron mukaan Ruotsin tapauksesta tekee vaikean se, että tuhkarokko on erityisen vaarallinen imeväisikäisille, raskaana oleville ja henkilöille, joilla on vastustuskykyä heikentävä sairaus tai lääkitys.

Murtopuro kertoo, että taudin tartuttavuusaika on pitkä, neljä vuorokautta ennen ja jälkeen ihottuman puhkeamisen. Tuhkarokko myös tarttuu erittäin herkästi kosketus- ja pisaratartuntana sekä ilmateitse, joten suoraa kontaktia tuhkarokkoa sairastavaan ei tarvita.

Tartunnan voi saada, jos oleskelee samassa huoneessa tai tilassa, missä tuhkarokkoa sairastava on ollut edeltävän kahden tunnin aikana, Murtopuro kertoo.

– Itämisaika on todella pitkä: itämisaika tartunnasta ensioireiden alkuun on yleensä 9–11 vuorokautta, vaihdellen 7–21 vuorokauteen. Kun ihottuma puhkeaa, olet jo ehtinyt tartuttaa monta päivää, THL:n erikoistutkija toteaa.

– On erittäin harvinaista ja ikävää, että näin pääsee käymään, mutta se on mahdollista myös Suomessa. Meillä ei ole tarkempaa tietoa Ruotsin tuhkarokkotilanteesta, missä ja miten ihmisiä on sairastunut. THL seuraa tilannetta.