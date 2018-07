Tiedossa on kostea ja epävakainen viikko – "Kun valitettiin sateiden puutetta, niin eiköhän se nyt korjaannu"

– Lappikin on huomenna jo aika pilvinen ja epävakainen. Lämpötilat jäävät 15 asteen lähelle Keski- ja Pohjois-Lapissa, siellä kyllä huomattavasti viilenee, kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Loppuviikon ennustaminen vaikeaa

– Tuo on vähän hankalakin ennustettava. Matalapainevoittoinen kyllä, kovin on epävakainen. Kun valitettiin sitä sateiden puutetta, niin eiköhän se tilanne nyt tällä viikolla korjaannu. On tuollaista aika kosteaa koko viikko.