Tietoturvayhtiö: Miljoonien hotellihuoneiden sähkölukoista löytyi tietoturva-aukko – tavallisen hotellikortin pystyi muuttamaan yleisavaimeksi

Tutkijat ottivat selvitystyön kohteeksi turvallisuudestaan tunnetut Vision by Vingcard -sähkölukot. Niiden valmistaja on lukkojätti Assa Abloy Hospitality, joka on yksi kolmesta maailman johtavasta hotellialan toimijasta. Hospitalityn verkkosivuilla kerrotaan, että sen tuotteita on yli 42 000 rakennuksessa yli 160 maassa ja ne suojaavat päivittäin yli viittä miljoonaa hotellivierasta.